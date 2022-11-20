ВОЙНА В Украине Оккупанты могут предпринять попытки проникновения ДРГ с территории роССии и беларуси, - Генштаб

2022-11-20 20:00

 

На границе с Россией и Беларусью захватчики готовят провокации и проникновение диверсионно-разведывательных групп.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

"В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.

Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

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