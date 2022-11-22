ВОЙНА В Украине В Пентагоне пояснили, для чего на самом деле роССия усиливает ракетные удары по Украине

2022-11-22 08:26

Оркостан пытается истощить запасы украинской ПВО. Из-за этого усиливает свои ракетные удары, — Reuters ссылаясь на замглавы Пентагона по политическим вопросам Колина Каля.

При этом он подчеркнул, что США привержены обеспечению украинцев оборудованием, необходимым для поддержки их обороны.

«Мы знаем, что такое роССийская теория победы, и мы стремимся убедиться, что она не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной», - сообщает замглавы оборонного ведомства США.

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Управление Верховного комиссара ООН обнародовало данные по жертвам среди мирного населения Украины 2022-11-22 14:32