ВОЙНА В Украине Оккупанты сосредоточились на атаках в Бахмуте и Авдеевке

2022-11-21 16:00

Противник продолжает вооруженную агрессию против Украины, не прекращает наносить удары по объектам промышленности.

За текущие сутки противник нанес один авиационный, два ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 21 ноября.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка, Торское и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. В Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Производит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них - Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обороняется. Осуществил обстрелы наших позиций по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы девяти населенных пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Милово, Дорожное, Веселое, Высунцы, Огромное, Станислав и Херсон.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что в Черном море враг удерживает один ракетоносец с четырьмя Калибрами на борту, в Средиземном - пять ракетоносцев с 76 Калибрами.