ВОЙНА В Украине Эрдоган обвинил Россию в отказе выполнять договоренности

2022-11-21 18:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вынужден проводить спецоперацию в Сирии из-за отказа РФ выполнять договоренности.

В своем обращении он напомнил, что в Сочи в 2019 году договорился с РФ об очистке северной Сирии от террористов, пишет CNN Turk.

Турция много раз обращалась к России по этому вопросу, однако РФ ничего так и не сделала.

"Мы сказали, что не будем молчать, и что мы будем принимать меры против террористов там, если они сами никак не могут этого сделать. В рамках этого мы нейтрализовали 12 целей против террористов, гнездящихся в Кобани. Здесь нет никаких угроз. В этой операции есть последовательность. Мы сделали все, что было необходимо, по земле и по воздуху", - добавил турецкий лидер.

Сирия и Турция: последние новости

13 ноября 2022 года на пешеходном проспекте Истикляль в историческом районе Стамбула раздался взрыв.

Правоохранители задержали подозреваемого в этом преступлении. Глава МВД Турции добавил, что следы атаки ведут в Сирию.

20 ноября СМИ сообщили, что боевая авиация Турции нанесла ряд ударов по базам курдов в Сирии и на севере Ирака. В Сирию также вошла большая колонна военной техники вооруженных сил Турции.