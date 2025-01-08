Политика Дональд Трамп обвинил Байдена в намеренном усложнении передачи власти

2025-01-08 09:35

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот якобы намеренно делает все возможное, чтобы сделать передачу власти как можно сложнее. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

В частности, он раскритиковал последние указы администрации Байдена по климату и нефтедобыче.

Как напоминает CNN, Джо Байден на неопределенный срок заблокировал разработку ресурсов нефти и газа на более чем 625 млн акров прибрежных вод. Администрация Байдена объяснила это тем, что для обеспечения энергетических потребностей государства это не нужно, кроме того, несет экологические риски.

Журналисты подчеркивают, что запрет был установлен на основе федерального закона, предусматривающего блокировку добычи нефти и газа на отдельных территориях без возможности отмены такого решения. Ранее этот закон применялся для защиты коралловых рифов и морских экосистем.

Трамп заявил, что хочет отменить решение Байдена о постоянном запрете на предстоящую разработку нефти и газа на шельфе в некоторых частях Атлантического и Тихого океанов.

"Я только что узнал, что Байден запретил любое бурение нефти и газа на 625 миллионах акров прибрежной территории США. Послушайте, это просто смешно. Я немедленно отменю этот запрет", - заявил Трамп.