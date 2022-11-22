ВОЙНА В Украине В Мелитополе среди коллаборантов нарастает паника, уже обсуждают план побега – СМИ

2022-11-22 20:30

Часть оккупантов, которые временно находятся в украинском Мелитополе Запорожской области, уже обсуждают план побега. Захватчики и коллаборанты не исключают вариант украинского контрнаступления на этом направлении.

Об этом 21 ноября написал Telegram-канал "Риа-Мелитополь", заявив: среди коллаборантов нарастает паника. "Гауляйтеры по очереди убеждают предателей не читать украинские сайты и ТГ-каналы. А те обсуждают план побега", – сказано в сообщении.

Так, фейковая начальник "департамента ж/д" в Мелитополе, некая Оксана Анатольевна из Донецка, якобы обсуждала побег из города в одном из ресторанов. По данным местных журналистов, там она "изрядно подвыпила" с подругами.

"Называла два пути отхода: через Крым или через "ДНР". Решили, что через Крым сложно в связи с известными событиями на Крымском мосту, поэтому компашка подвыпивших предателей прокладывала маршрут на Новоазовск", – сообщил Telegram-канал.

У авторов информресурса также есть информация, что оккупанты поселились во многих гостиницах Мелитополя.

Например, в гостинице "Диана" по ул. профессора Танатара, 4 постоянно ночуют водители шести самосвалов с российскими номерами.

"Под завязку и гостиница "Рио" на центральном проспекте Богдана Хмельницкого. Живут офицеры в "национализированной" гостинице "TRIO" по улице Гоголя, 107 (рядом с кафе "Пан и Пани")", – рассказали в "Риа-Мелитополь".

Некоторые коллаборанты неплохо зарабатывают на отельном бизнесе. Сообщается, что 47-летняя Наталья Бондаренко взяла в аренду отель "Жемчужина" (Каховское шоссе, 29) и сдает апартаменты российских солдатам.