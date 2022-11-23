ВОЙНА В Украине роССия готовит атаку под "чужим флагом" на Белгородскую область - ISW

2022-11-23 16:00

На сегодня, по данным аналитиков, поддержка бессмысленного вторжения России в Украину снижается среди российских жителей приграничных регионов и остальной части страны.

Кремль, похоже, создает информационные условия для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области России, вероятно, в попытке вернуть общественную поддержку войне в Украине.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), в последнее время кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские силы стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу украинского нападения.

"Эти заявления давно циркулируют в сообществе военкоров, которые критиковали российское военное командование за оставление позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после вывода российских войск из этого региона в сентябре. Сейчас они усилили свои призывы к РФ вернуть территории в Харьковской области, заявив, что такие превентивные меры остановят украинцев от проведения штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях", - отмечают аналитики.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры строительства укреплений на границе Украины и Белгородской области.

"Российские заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать население, чтобы оно поддержало войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не способна сделать это в таких масштабах. Украинские войска продолжают освобождать оккупированные населенные пункты на западе Луганской области после победы на севере Харьковской области", - отмечают в ISW.

На сегодня, по данным аналитиков, поддержка бессмысленного вторжения России в Украину снижается среди российских жителей приграничных регионов и остальной части страны из-за мобилизации и военных неудач.

Российские оппозиционные издания пишут, что с конца октября родственники мобилизованных мужчин начали протесты в 15 российских регионах, причем наиболее заметные протесты прошли в приграничных с Украиной регионах.

"Эти нелепые рассуждения о фантастическом украинском вторжении в Россию также могут быть частью усилий Кремля по признанию и успокоению российского националистического сообщества сторонников войны. Российские военкоры неоднократно обвиняли Кремль и Минобороны РФ в неспособности защитить Россию, включая недавно аннексированные территории. Кремль, однако, вряд ли сможет заново захватить Харьковскую область, как того требуют эти националистические деятели", - говорят в ISW.

Что такое Белгородская засечная черта: справка

Белгородская засечная черта — одно из звеньев в системе оборонных укреплений на южной границе Московского государства. Она была протяженностью 800 км с центром в городе Белгород. Построена по инициативе российского правительства в начале XVII ст.

Использовалась для обороны от крымских и ногайских татар. Проходила по линии Ахтырка-Белгород-Ольшанск-Валуйки-Острогог-Воронеж-Тамбов.

Война в Украине: что стоит знать

Ранее сообщалось, что на направлениях городов Кременная и Сватово в Луганской области оккупанты строят "линию Вагнера". Позже владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что власти РФ приостановили расширение "линии Вагнера" до Белгородской области.

УНИАН также писал, что командование РФ оказывает давление на российских срочников для подписания ими контракта. Часть срочников задействованы в охране Белгородской области.