ВОЙНА В Украине Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

2022-11-23 20:30

Европарламент в ходе голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию поддержали 494 европарламентариев, против были 58, воздержались 44.

В документе Европарламент признал, что Россия осуществляет "неизбирательные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру" в Украине, в результате чего погибли тысячи людей. На оккупированных территориях агрессоры проводят "казни без суда и следствия, осуществляют похищения, сексуальное насилие, пытки и другие зверства", добавляется в резолюции. Было также упомянуто о массовых убийствах в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, а также нападения на мариупольский театр и железнодорожный вокзал Краматорска.

Авторы проекта также отметили, что Россия нарушает принципы Устава ООН, вызвала гуманитарный кризис в Мариуполе и разрушила 95% города, перекрывает доступ украинцев к газу, электроэнергии, воде и интернету, а также к основным товарам и услугам.

"Европарламент подчеркивает, что целенаправленные нападения и зверства, осуществляемые Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права составляют акты террора против украинского населения и являются военными преступлениями; выражает свое безоговорочное возмущение и осуждает эти нападения и зверства и другие акты, которые Россия совершает для достижения своих деструктивных политических целей в Украине и на территории других стран; в свете вышеупомянутого признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма", – говорится в тексте резолюции.

В связи с этим Европарламент призвал ЕС и его государства-члены разработать правовую базу для определения государств как спонсоров терроризма и государств, использующих средства терроризма, что повлечет ряд существенных ограничительных мер против этих стран и будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с этими странами.

Также Европарламент призывает Совет ЕС впоследствии рассмотреть вопрос о внесении Российской Федерации в такой список государств-спонсоров терроризма ЕС, а партнеров ЕС – принять аналогичные меры.

Кроме того, евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены принять меры для инициирования всеобъемлющей международной изоляции РФ, в том числе относительно членства России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН, и воздержаться от проведения любых официальных мероприятий на территории Российской Федерации.

"Европарламент призывает к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с Россией и сведение контактов с ее официальными представителями на всех уровнях до абсолютного необходимого минимума; призывает государства-члены ЕС закрыть и запретить российские государственные учреждения, такие как Российские центры науки и культуры, а также организации и ассоциации российской диаспоры, которые действуют под эгидой и руководством российских дипломатических представительств и продвигают российскую государственную пропаганду по всему миру", – говорится в резолюции.

Также, учитывая эскалацию российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины Европарламент призвал ЕС ускорить работу над девятым пакетом санкций против РФ.

После одобрения президент Европарламента должен направить резолюцию высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Совету ЕС, Еврокомиссии, правительствам и парламентам государств-членов, генеральному секретарю ООН, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Международному уголовному суду, президенту, правительству и парламенту Российской Федерации, президенту, правительству и парламенту Украины.

Как известно, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Ряд парламентов европейских стран, среди которых Сенат Польши и Палата депутатов Чехии, приняли решение о признании властей Российской Федерации террористическим режимом.