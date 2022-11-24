ВОЙНА В Украине "Если роССия развалится, наше место будет под ее обломками" — Лукашенко

2022-11-24 20:00

Выступая на саммите ОДКБ, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что судьба этой организации зависит от исхода войны в Украине.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходил 23 ноября в Ереване, заявил, что разделяет мнение о том, что от исхода войны в Украине зависит существование этой организации, которую называют российским противовесом НАТО.

Об этом сообщает издание "Наша Ніва" со ссылкой на заявление самопровозглашенного белорусского президента, которое цитируют государственные СМИ этой страны.

"Я чувствую, что мы пришли к консенсусу, что если, не дай Бог, Россия развалится, то наше место будет под этими обломками", — отметил Лукашенко.

В то же время он выразил уверенность, что "ОДКБ будет, и никто никуда не денется". Для этого, по его словам, все страны, вовлеченные Россией в этот военно-политический блок, должны сохранять "единство".

Поскольку, кроме Беларуси, ни одно другое государство, входящее в ОДКБ, до сих пор не было вовлечено в войну, развязанную Кремлем в Украине, поражение России оставляет им значительное пространство для маневра. Поэтому Лукашенко, говоря о гибели под обломками России, прежде всего говорил о своем диктаторском режиме.

Напомним, накануне в столице Армении проходил митинг против главы Кремля Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, приехавших для участия в саммите ОДКБ.