ВОЙНА В Украине Аналитики Института изучения войны уверены, что рф не готова отказаться от идеи захватить контроль над Украиной

2022-11-25 13:33

Рашисты не оставляют "максималистских целей" по контролю над Украиной, однако частично завуалировали их, чтобы сбить с толку западные страны и склонить Киев к переговорам. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.

Как напомнили аналитики, 26 октября путлер подчеркнул, что Украина "потеряла свой суверенитет" и полностью перешла под контроль НАТО, а 27 октября он снова отверг суверенитет Украины, заявив, что страну "создала" эрефия. Также он последовательно отстаивает тезис, что Украина является нацистским государством, которое должно быть "денацифицировано".

"Требования птн равносильны требованию изменения режима в Киеве, даже если он прямо не призывает к этому в своих недавних заявлениях. Тот факт, что песков ссылается на эти комментарии своего диктатораа, делает очень сомнительным любое серьезное отступление рф от своих целей", - говорится в отчете.

"Затуманивание" кремлем своих целей, которое, вероятно, рассчитано на западную аудиторию, тем не менее, сбивают с толку российских поклонников войны. Так, нерешительность кремля публично заявить о полной преданности крайней националистической идеологии и войне вызывает удивление у пропагандистов.

"путлер в целом пытался сбалансировать крайние националистические тезисы, чтобы заручиться поддержкой националистически настроенного сообщества, и более умеренный нарратив, чтобы сохранить поддержку остальной части российского населения. российские военные неудачи и растущие жертвы, которых птн требует от российского народа для продолжения своего губительного вторжения, приводят к тому, что его намеренное затуманивание целей войны и попытки риторического баланса становятся все более резкими, потенциально подпитывая недовольство в критически важных избирательных округах", - подытожили в ISW.