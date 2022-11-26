ВОЙНА В Украине Предоставление Украине ЗРК Patriot не требует одобрения НАТО - Столтенберг

2022-11-26 13:00

В Германии заявляли о необходимости согласовывать поставки Украине противовоздушной обороны с НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о том, отправлять ли системы противовоздушной обороны Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами.

В Германии заявляют о необходимости согласовывать поставки Украине противовоздушной обороны с НАТО, сообщает Reuters.

"Конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями. Иногда существуют соглашения с конечными пользователями и другие вещи, поэтому им нужно проконсультироваться с другими союзниками. Но в конце концов это решение должны принять национальные правительства", - сказал Столтенберг.

Системы Patriot для Украины: детали

Германия предложила Польше помощь в поставке противоракетных комплексов, в частности ЗРК Patriot для укрепления потенциала противовоздушной обороны.

Польша приняла предложение немецкой стороны. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сначала заявил, что Варшава хочет разместить противоракетную систему Patriot на границе с Украиной, но позже предложил Германии передать Украине эти системы.

Комментируя предложение польской стороны о передаче вооружения Киеву, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отметила, что системы Patriot являются частью комплексной противовоздушной обороны НАТО. Их использование за пределами альянса должно обсуждаться с НАТО и союзниками Германии.