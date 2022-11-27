ВОЙНА В Украине Киевлянам обещают, что перерывы в электроснабжении будут не более 5 часов

2022-11-27 21:00

 

В столице Украины с 26 ноября экстренные отключения света должны длиться не более 5 часов подряд, стабилизационные графики пока не действуют.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, поэтому по всей стране, в том числе в г. Киев продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будет поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов. Стабилизационные графики пока не действуют. 

Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется".

Детали: Компания просит тех, у кого до сих пор не появился свет после атаки РФ, то есть с 23 ноября по 26 ноября, или у кого с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов – сообщать "ДТЭК Киевские электросети" через онлайн каналы: чат-бот в Telegram, Viber или Facebook.

Отмечается, что энергетики всей страны круглосуточно делают все возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет. 

"После включения света просим не включать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии в вашем микрорайоне или доме из-за резкого подключения сразу большой нагрузки", – призывают в ДТЭК.

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