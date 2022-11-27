ВОЙНА В Украине В Украине развернули 979 Пунктов несокрушимости

2022-11-27 22:00

 

Начиная с 18 ноября в Украине начали действовать Пункты несокрушимости, помощь в них получили уже более 67 400 человек.

За последнюю неделю ГСЧС развернула 979 Пунктов несокрушимости в Украине, сообщает пресс-служба Министерства Внутренних Дел.

"Всего с начала функционирования 18 ноября, в Пунктах несокрушимости оказана помощь уже более 67 400 лицам, из них в мобильных пунктах на базе палаток – более 57 250 гражданам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "комплектование и функционирование указанных пунктов осуществляется с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и местного самоуправления".

Украинцам рекомендуют заранее записать адреса ближайших Пунктов несокрушимости на случай отключения связи или электроэнергии, чтобы знать, где найти убежище.

О ближайшем Пункте несокрушимости можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "пункты несокрушимости", которые начали действовать по всей Украине в условиях обесточивания из-за российских ракетных ударов, будут функционировать круглосуточно и бесплатно как места временного пребывания.

В субботу ряд нардепы проехались по открытым в Киеве Пунктам несокрушимости и обнаружили, что 20% из них закрыты, а в работающих пунктах не всегда оказывались в наличие необходимые генераторы, вода и интернет.

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