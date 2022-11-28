ВОЙНА В Украине кремль хочет ликвидировать лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси - RLI

2022-11-28 11:33

Над непризнанным всеми цивилизованными странами мира президентом беларуси сгустились тучи. Есть мнение, что дни бацьки в президентском кресле, равно как и среди живых, уже сочтены.

Аналитики считают, что на картофельного диктатора (или как его называют в Сети "ПЮРЕра") в ближайшие дни могут совершить покушение, и слепить доказательства причастности к этому Украины и Польши под руководством разведки НАТО.

Это даст формальный повод для участия беларуских войск в прямых боевых действиях, таким образом раша хочет втянуть Беларусь в войну, поглотив страну и лишив ее суверенитета.