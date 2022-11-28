ВОЙНА В Украине Лукашенко озвучил очередной бред про переговоры Украины с "гигантской роССией"

2022-11-28 20:00

 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы должна начать переговоры со страной-террористом Россией, не выдвигая никаких предварительных условий.

Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского телеканала.

Так, по словам Лукашенко, Киев якобы совершает "ошибку", выдвигая предварительные условия для переговоров с Россией. При этом он утверждает, что "такие предварительные условия не позволяют начать переговоры".

"Ну, нельзя предварительно условия выдвигать. Особенно в разговоре с гигантской Россией. Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете", - сказал он.

Вдобавок к этому белорусский диктатор заявил, что с Россией якобы нужно искать "компромиссы".

"И второй принцип классический – компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время, посмотрим", – добавил Лукашенко.

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