ВОЙНА В Украине Институт изучения войны предупредил о готовящихся ракетных ударах по Украине в ближайшее время

2022-11-29 10:25

Рашисты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики напомнили предупреждение президента Владимира Зеленского, сделанное в его видеообращении по поводу новых атак.

Также в ISW привели заявление спикера Оперативного командования Юг Наталии Гуменюк о том, что в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель, являющийся еще одним доказательством подготовки к восстановлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей неделе.

"Из-за продолжения деградации ракетного арсенала эрефии в ходе предварительных ударов, по всей вероятности, россия стремится поддерживать, а не эскалировать темпы обстрелов", - отметили в ISW.

Напомним, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, за девять месяцев войны страна-агрессор нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. При этом 97% целей - гражданские.

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