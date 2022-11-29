ВОЙНА В Украине Очень уязвимый объект. Арестович назвал сроки освобождения Крыма

2022-11-29 20:00

 

Украина уже через полгода может вернуть захваченный Россией Крым. Оккупантам будет сложно держать оборону на полуострове.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что "ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно".

"Крым очень уязвимый объект для удержания в обороне - крайне уязвим и крайне неудобен. Там весь этот Крым - это Крымский мост, который и так уж не очень", - объяснил Арестович.

Напомним, генерал США Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут уже до января 2023 года деоккупировать Мелитополь и Мариуполь и после этого начать освобождение Крыма.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не прочь рассмотреть варианты, предполагающие возвращение полуострова невоенным путем.

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