ВОЙНА В Украине роССийские войска могут нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время — ISW

2022-11-29 20:30

 

Цель таких действий Москвы – "поддержать темп" атак.

Аналитики американского Института изучения войны указывают на то, что российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Впрочем, цель таких действий – продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию.

Об этом сообщается в отчете ISW.

В своем отчете аналитики упомянули предупреждение украинского президента Владимира Зеленского о новых атаках. Об этом глава государства заявил 27 ноября.

Кроме того, в ISW привели заявление спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель. Отмечается, что это еще одно доказательство подготовки к восстановлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей недели.

"Однако из-за продолжения деградации ракетного арсенала РФ в ходе предварительных ударов по всей вероятности, Россия стремится поддерживать, а не эскалировать темпы обстрелов", — накашивают в Институте изучения войны.

К слову, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявлял, что украинцам нужно уже с сегодняшнего дня быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ, ведь на подготовку таких атак россиянам обычно нужно от семи до 14 дней.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщил, что за 9 месяцев войны Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% ракетных ударов пришлись именно на гражданские объекты. оккупанты уничтожают жилые дома, транспортную и энергетическую инфраструктуры.

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