ВОЙНА В Украине Пенсионерам объяснили, на что повлияет повышение прожиточного минимума с 1 декабря

2022-11-29 19:00

Прожиточный минимум в Украине повысят с 1 декабря. Показатель повлияет и на повышение пенсионных выплат, но только для некоторых категорий граждан.

Кому повезет получить надбавки, рассказал пенсионный эксперт Сергей Коробкин в эфире Социалка.UA.

Отмечается, что перерасчет ПМ (повышение показателя на 66 грн до 2093 грн) повлияет на надбавки за сверхурочный стаж. Хотя тут эксперт добавил, что половины людей в этой категории доплаты не коснутся.

Вырастут прибавки ветеранам войны.

Например, минимальные пенсии участников боевых действий не могут составлять менее 210% ПМ. Если показатель вырастет на 66 грн, то такой человек ориентировочно с декабря будет получать примерно на 138 грн больше.

А шахтеры, у которых есть 15 лет стажа, должны получать не менее трех прожиточных минимумов - то есть рост будет небольшой, около 198 грн.

Пенсии по потере кормильца-военнослужащего не могут быть меньше двух ПМ.

"Здесь можно поиграть – пенсии за особые заслуги – они составляют 20-40% ПМ", - добавил Коробкин.

Кто получит самые большие надбавки к пенсиям с 1 декабря?

Этими счастливчиками оказались получатели максимальных пенсий. Показатель на сегодняшний день составляет 10 минимальных, то есть 20270 грн. С 1 декабря такие пенсии вырастут на 660 грн.

С 1 декабря повышение будет касаться некоторых чернобыльцев. Небольшое доплаты гарантируют из-за "осовременивания" заработной платы. Если раньше расчет пенсий по инвалидности чернобыльцам исходил из размера зарплаты за время работы в Чернобыле и показателя средней зарплаты по Украине еще чуть ли не с 2006 года, то сегодня выплаты для такой категории решили поставить формулу расчета более современную – среднюю заработную плату по Украине на сегодняшний день.