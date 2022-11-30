ВОЙНА В Украине Враг изучает новые цели: Скибицкий оценил угрозу нового массированного ракетного удара РФ

2022-11-30 16:30

Страна-террорист Россия занимается подготовкой к осуществлению очередного массированного ракетного удара по Украине. Оккупанты изучают потенциальные цели, а также готовят к применению ракеты.

Кроме того, стала известна причина накопления стратегической авиации ВС РФ на аэродроме "Энгельс". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная, однако все подразделения украинских войск готовятся к очередному возможному ракетному удару. При выходе в Черное море дополнительных ракетоносителей и взлете бомбардировщиков украинцев будут своевременно предупреждать.

"Враг не оставляет попыток наносить удары в любой момент. Наше задание – своевременно предупредить население и все наши объекты, которые могут быть под ударом. Но на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная. Есть плановые полеты стратегической авиации ВС РФ. На сегодняшний день они осуществляются в восточных регионах Украины. Но мы наблюдаем. Если будет выход дополнительных сил и средств, например, Черноморского флота с носителями "Калибр", если будет взлет стратегической авиации, наше задание своевременно предупредить. И мы это делаем", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР объяснил, почему российская оккупационная армия скапливает стратегические бомбардировщики на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. По его словам, это связано в первую очередь с мероприятиями ВС РФ по сосредоточению авиации.

"Наша оценка простая – это возвращение с авиационной базы "Дягилево" бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующий мер РФ по сосредоточению авиации. Поэтому чрезвычайного события мы не фиксируем и контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и какова их готовность к выполнению заданий", – отметил представитель ГУР.

Также Скибицкий объяснил, что враг часто использует ракеты советских времен, поэтому некоторое время РФ тратит на их обслуживание. Кроме того, террористы разведывают обстановку на объектах, по которым был нанесен удар по время предыдущих атак.

"Осуществляется доразведка объектов, по которым наносились удары. Во-вторых, это классический подход: изучаются районы и цели, по которым будет нанесен удар. Действительно, это подготовка. Это требует времени и, соответственно, мы это видим. А учитывая, что запас ракет уменьшается, в РФ применяют старые ракеты, которые были изготовлены во времена СССР. Они требуют подготовки, требуют обслуживания. Мы видим, когда они применяли ракеты Х-22, то достаточно большой процент взрывался в воздухе. Я уже не говорю о достижении целей. Поэтому требуется время, чтобы подготовить такое старое оборудование к применению", – объяснил Скибицкий.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что страна-террорист Россия нагнетает ситуацию с возможным массированным ракетным ударом по Украине. В частности, на аэродромах накоплена стратегическая авиация, а в Черное море выведен ракетоноситель с "Калибрами".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия, вероятно, планирует увеличить количество направлений ракетных ударов. Об этом может свидетельствовать появление дополнительных самолетов на аэродроме "Энгельс" (Саратовская область).

Ранее сообщалось, что Россия готовит новый массированный ракетный удар по территории Украины, в частности, по объектам критической инфраструктуры. Но Воздушные силы готовы к отражению атаки.