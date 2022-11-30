ВОЙНА В Украине Что изменится с 1 декабря в Украине: социальные выплаты, тарифы на коммуналку, на связь, курс доллара

2022-11-30 17:30

Каких изменений ждать украинцам от 1 декабря 2022 года, что будет с социальными выплатами, тарифами, субсидиями

Вырастет прожиточный минимум

Госбюджетом 2022 года предусмотрено увеличение размера прожиточного минимума от 1 декабря.

Для каждой категории населения прожиточный минимум будет разный:

для детей до 6 лет – 2272 грн,

для детей 6-18 лет – 2833 грн,

для трудоспособных совершеннолетних граждан – 2684 грн,

для лиц, потерявших трудоспособность, он будет составлять 2093 грн.

Средний показатель прожиточного минимума вырастет до 2589 грн на человека, вместо 2508 грн от 1 июля.

Размер прожиточного минимума определяет размер всех других социальных выплат, таких как пенсии, пособия по безработице, инвалидности, алименты, др.

В 2023 году прожиточный минимум изменяться не будет.

Рост пенсий

Состоится плановый перерасчет пенсий

Вырастет минимальная и максимальная пенсии по возрасту до 2 093 и 20 930 грн соответственно.

Повысятся пенсии незанятым до 70 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). минимальная пенсия для этой категории составит 2500 грн.

Минимальная пенсия по потере кормильца-военнослужащего от 1 декабря не может быть ниже двух прожиточных минимумов, то есть 4186 грн.

Вырастут доплаты за сверхурочный стаж для неработающих пенсионеров.

Минимальная пенсия шахтеров составит 6279 грн.

Вырастут минимальные пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий. Для лиц с инвалидностью в результате войны І группы это будет 13 604,50 грн, лиц с инвалидностью в результате войны ІІ группы — 10 988,25 грн, лиц с инвалидностью в результате войны ІІІ группы — 7534,80, участники боевых действий — 4395,30 грн

Повышение касается надбавок донорам, ветеранов, жертв нацистских репрессий и т.д.

Вырастут пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Как отмечают в Пенсионном фонде, размер повышения каждого пенсионера определяется индивидуально, перерасчет производится автоматически.

Что изменится в начислениях субсидий от 1 декабря

Назначением и выплатой субсидий на оплату коммунальных платежей от декабря 2022 г. будет заниматься Пенсионный фонд Украины вместо органов соцзащиты населения. Передача полномочий пройдет в электронном режиме без участия граждан.

Потребители, которые впервые подают заявку на субсидии, чтобы получить ее на текущий отопительный сезон, должны подавать заявки не позднее чем через два месяца от старта сезона, то есть до 15 декабря.

Получить субсидии смогут граждане, тратящие на оплату коммунальных услуг более 15% совокупного дохода домохозяйства. Украинцы, которым раньше была назначена субсидия, продолжат получать выплаты через "Укрпочту" или на свои банковские счета.

Для начисления субсидий впервые можно обращаться в:

центры предоставления административных услуг (ЦНАП),

к уполномоченным должностным лицам местных органов власти,

в сервисные центры Пенсионного фонда лично или почтой.

Если нет возможности сделать это лично, документы можно подавать в электронном виде:

на портале "Дія",

через электронный кабинет пользователя на портале ПФУ,

на сайте Министерства социальной политики Украины.

Что будет с тарифами на оплату коммунальных услуг

Верховная рада ввела мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду, поэтому основные тарифы меняться не будут.

Тарифы на свет

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменной до 31 марта 2023:

1,44 грн за кВт-ч за весь потребленный объем до 250 кВт-ч.,

1,68 грн за кВт-ч. при потреблении свыше 250 кВт-ч.

Тарифы на газ

Стоимость услуг газоснабжения для бытовых потребителей останется такой же, как была до 24 февраля 2022 года. В случае годового контракта установленный в нем тариф будет действовать весь период военного положения и еще 6 месяцев после.

Тариф "Нефтегаз Украины" для населения сохраняется на уровне 7,96 грн/куб, не изменятся тарифы на распределение газа и операторов ГРС.

Тарифы на отопление

Цены на газ для производителей тепла (ТЭС) зафиксированы до 30 апреля 2023 года, что позволит местным властям не повышать тарифы на отопление и горячую воду для бытовых потребителей.

Тарифы на воду

Тарифы на воду в разных регионах разные, они также остаются неизменными.

Что изменится для водителей

С 14 декабря 2022 года начнут действовать новые правила оформления и перерегистрации для автомобилей. Сделать это можно будет в сервисном центре МВД или онлайн через приложение Дія или Электронный кабинет водителя. Таким образом, можно будет заказывать номерные знаки на автомобиль.

Увеличатся тарифы от "Киевстара"

С 1 декабря для абонентов "Киевстар" начнут действовать новые тарифы. Изменения коснутся тех тарифов, которые не изменялись 2 или более лет.

Для контрактных абонентов изменится абонплата в таких тарифах, как "Киевстар 4G", "Smart", "Безлим" и другие тарифы.

Станут платить больше абоненты, у которых были следующие тарифы:

"Безлим Соцсети",

"Общение без границ",

"Киевстар Комфорт 2018" и другие.

За 7 дней до смены тарифа абоненты получат SMS-сообщение

Прогноз курса доллара на декабрь 2022 года

По мнению главы аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращея, ситуация с курсом будет зависеть от событий на фронте и степени разрушения энергетической инфраструктуры. По его прогнозам, доллар в декабре будет стоить примерно столько же, как и сейчас.

"Каких-то серьезных факторов, которые бы говорили об ослаблении гривны, пока нет. Поэтому, я думаю, что так и будет – до 40 гривен".