ВОЙНА В Украине лавров открыто заявил, что рф "пошла войной на Украину"

2022-12-01 17:00

Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров первый раз назвал войну в Украине "войной", пренебрегши пропагандистским термином "специальная военная операция".

Во время пресс-конференции 1 декабря, видео которой выложила в Telegram российская пропагандистка Ольга Скабеева, Лавров заявил, что Россия "пошла войной на Украину", но все это "не просто так" случилось.

"С Украиной... мы же не просто вот так встали, (поскольку) нам не понравился Зеленский, потому что он перестал играть в КВН и перестал свой театр содержать, "Квартал 95", и пошли мы войной на Украину. Это же не просто так все, мы же предупреждали долгие, долгие, долгие годы", - заявил глава российского МИД.

Инициативы, уступки и посредничество в вопросе мирных переговоров Лавров отказался комментировать, заявив, что Россия "хочет понять, кто что хочет предложить".