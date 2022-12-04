ВОЙНА В Украине Наступающие на юге и востоке ВСУ сомкнутся в Крыму: генерал США

2022-12-04 21:00

Контрнаступление Вооруженных сил Украины должно изолировать временно оккупированный Крым и лишить российских войск поставок.

Наступающие на юге и на востоке силы обороны Украины могут изолировать Крым и перераспределить HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности так, чтобы нанести разрушительные удары по логистической системе ВС РФ.

Об этом в выпуске New Debate сказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

По его мнению, контрнаступление ВСУ должно изолировать временно оккупированный Крым и лишить ВС РФ поставок, которые сейчас проходят через Крымский мост. Также освобождение правого берега Днепра в Херсонской области дало возможность ВСУ перераспределить HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности так, чтобы нанести разрушительные удары по логистической системе российских войск.

"Это очень важный шаг, чтобы затянуть петлю вокруг Крыма. Контрнаступление ВСУ в районе Херсона – это правое крыло. Начавшиеся в начале сентября в Харьковской области усилия продолжаются в направлении Донецка, Луганска и Мариуполя, – это левое... Вскоре единственным... возможным способом доставить или вывезти что-нибудь из Крыма скоро будут корабли, которые, конечно, уязвимы", – сказал Годжес.

Напомним, что по информации военной разведки Украины, признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси пока нет, но, тем не менее, перспектива угрозы применения группировки "Союзного государства" Беларусь-Россия сохраняется.