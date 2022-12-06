ВОЙНА В Украине Украинцам из-за отключений будут по-новому считать платежки за электроэнергию: что изменили

2022-12-06 18:30

В Украине из-за отключения электроэнергии Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила правила расчета сумм в платежках. В случаях, если украинцы не передали вовремя показания, начисления будут происходить не по нормативах потребления, а с учетом понижающего коэффициента.

Как разъяснили в НКРЭКУ, понижающий коэффициент должен учитывать период, когда украинец не получал электроэнергию. И чем дольше не было тока, тем выше будет коэффициент и тем меньше будет сумма в платежке. Это касается только тех украинцев, которые не смогли вовремя передать показания счетчиков. Остальные будут платить согласно показаниям счетчика.

Операторы системы распределения также должны уведомлять НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного понижающего коэффициента изменения потребления э/э при расчете объемов поступления в электрические сети.

Что стоит делать при отключении электроэнергии:

Отключать все электроприборы из сети. Во время отключения электроэнергии это обязательно, так как после подачи тока могут быть перепады напряжения. Но и в случае, если у вас не отключали свет, стоит отсоединять все приборы от сети. Дело в том, что даже в режиме ожидания они используют электроэнергию.

Включать электроприборы по очереди. Если у вас не было электроэнергии, а после ее включения вы одновременно начали использовать и телевизор, и компьютер, и стиральную машину, это создает большой скачок напряжения. Поэтому лучше всего дожидаться включения света с включенным освещением в той комнате, где вы находитесь. Только спустя полчаса можно постепенно и по очереди использовать электроприборы, которые вам нужны.