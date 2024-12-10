Жизнь В четырех областях Украины сегодня внеплановые отключения света - в Укрэнерго назвали причину

2024-12-10 13:35

В Украине зафиксированы новые отключения света из-за непогоды. Об этом сообщило Укрэнерго во вторник, 10 декабря.

"В результате сложных погодных условий (сильный ветер, дождь) к утру были обесточены 66 населенных пунктов в четырех областях - Черновицкой, Одесской, Днепропетровской и Николаевской. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что сегодня в Украине действуют почасовые отключения света. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит. В настоящее время продолжаются аварийные ремонты после российских атак.

Потребление электроэнергии растет. Во вторник, по состоянию на сегодня его уровень был на 2,8% выше, чем в это же время в предыдущий день - в понедельник.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 413 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 911 МВт.

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