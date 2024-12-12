ВОЙНА В Украине В энергосистеме Украины сегодня значительный дефицит

2024-12-12 12:30

В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии и дефицит мощности в энергосистеме. Об этом сообщило Укрэнерго .

"Потребление держится на стабильно высоком уровне, что соответствует сезонным показателям. Сегодня, по состоянию на 6:30, его уровень был таким же, как в это время в предыдущий день - в среду", - говорится в сообщении.

Вчера суточный максимум потребления зафиксирован утром - он был на 1,4% ниже предыдущего дня.

"Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 11 массированных атак врага с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты, а потому вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - напомнили в компании.

При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения.