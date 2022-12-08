ВОЙНА В Украине Атаки ворога з боку білорусі зараз не буде, - голова ГУР Міноборони Кирило Буданов

2022-12-08 13:35

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов впевнений, що атаки з боку білорусі зараз не буде.

«Вони абсолютно не хочуть цього робити. Усе, що коїться у нас у медіапросторі, повʼязане з тематикою Білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції.

Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій там де йдуть справді бойові дії. Йде наш наступ. Це єдина мета, чого намагаються досягти", - пояснив  Кирило Буданов.

За словами очільника ГУР МО, на території білорусі наразі накопичена "виключно оборонна зброя, яку в принципі не можна використати у наступі".

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ВОЙНА В Украине

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Готуючись до військового вторгнення російська влада таємно поділила українців на 4 групи 2022-12-08 15:37
Как найти и выбрать доступную сеть, если исчезнет мобильная связь и интернет 2022-12-08 14:29
Атаки ворога з боку білорусі зараз не буде, - голова ГУР Міноборони Кирило Буданов 2022-12-08 13:35