ВОЙНА В Украине Атаки ворога з боку білорусі зараз не буде, - голова ГУР Міноборони Кирило Буданов

2022-12-08 13:35

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов впевнений, що атаки з боку білорусі зараз не буде.

«Вони абсолютно не хочуть цього робити. Усе, що коїться у нас у медіапросторі, повʼязане з тематикою Білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції.

Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій там де йдуть справді бойові дії. Йде наш наступ. Це єдина мета, чого намагаються досягти", - пояснив Кирило Буданов.

За словами очільника ГУР МО, на території білорусі наразі накопичена "виключно оборонна зброя, яку в принципі не можна використати у наступі".