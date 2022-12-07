ВОЙНА В Украине В Польше стартовала масштабная кампания по сбору денег на зимнее снаряжение для ВСУ

2022-12-07 11:35

В Польше стартовала кампания по сбору денег на закупку зимнего снаряжения для бойцов бронетанковой бригады имени Пшецлава Ланцкоронского, которая создается в Украине. Об этом сообщило Польское радио.

Глава аукциона zrzutka.pl, через который осуществляется сбор средств, Бартош Янович сообщил, что украинская сторона обратилась с инициативой провести аукцион памятных вещей, пожертвованных спортсменами.

Среди прочего, на аукцион были выставлены переданные украинскими боксерами Виталием и Владимиром Кличко и Василием Ломаченко памятные предметы, а также вещи, переданные польским футболистом Гжегожем Крыховяком.

Организаторы хотят поощрить других польских и украинских спортсменов, а также спортсменов из других стран пожертвовать на аукцион свои кубки или спортивные памятные вещи.

Доноры, которые пожертвуют наибольшую сумму, получат, в частности, фотографии с автографами братьев Кличко или бутсы Гжегожа Крыховяка.