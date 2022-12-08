ВОЙНА В Украине Зачем враг стоит укрепления на белгородской области - Разведка Великобритании раскрыла реальные причины

2022-12-08 08:26

Правящий режим оркостана занялся "оборонительными приготовлениями" на своей территории с целью достучаться до неких патриотических чувств роССиян. Это также может быть реакция некоторых чиновников на пропагандистский штамп о "вторжении ВСУ", в который они верят. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

роССия начала в последнее время расширять оборонительные позиции вдоль границы с Украиной и вглубь Белгородской области. В частности, белгородский губернатор объявил о создании местных "отрядов самообороны".

Информация о копания окопов в Белгороде сообщалась с апреля 2022 года, однако новые сооружения, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения, считают в разведке.

"Существует реальная возможность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной российской территории, чтобы разжечь патриотические чувства. Однако, вероятно, это иллюстрирует искреннюю (но ложную) уверенность некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских войск. Недостаточность стратегической оценки является одним из критических недостатков центральной российской правительственной архитектуры, о чем свидетельствует первоначальное решение россии о вторжении в Украину", - говорится в обзоре.

В британской разведке отмечают, что беспристрастный официальный анализ почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически выгодным выводам.