ВОЙНА В Украине Вражеская армия столкнулась с беспрецедентным кризисом психического здоровья

2023-10-13 18:28

Вражеская армия столкнулась с беспрецедентным кризисом психического здоровья личного состава. Психологи еще в прошлом году обнаружили около 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

По данным военной разведки Великобритании, в настоящее время эта цифра значительно больше, поскольку рашисты не могут обеспечить достаточную ротацию и восстановление сил.

"На проблему обращали внимание многие командиры, в том числе бывший генерал-майор 58-й общевойсковой армии Иван Попов, который был освобожден от командования в июле 2023 года. Есть дополнительные признаки того, что врачи на россии отправляют на фронт непригодных к войне военных", - подчеркнули в британской разведке.

"Из-за недостаточной заботы о психическом здоровье и подготовке солдат, боевая эффективность московии продолжает оставаться на низком уровне", - подытожили в Минобороны Британии.

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Стало известно, когда Дания и Бельгия отправят в Украину свои истребители F-16 2023-10-13 16:31
Британия передает Украине новейшие зенитные установки Terrahawk Paladin 2023-10-13 12:29