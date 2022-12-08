ВОЙНА В Украине Столица Латвии отправила Киеву 100 тепловых пушек и полсотни дизельных генераторов

2022-12-08 12:30

Столица Латвии Рига отправила Киеву партию энергетического оборудования, в частности 100 тепловых пушек и 49 дизельных генераторов. Вторая партия, включающая 35 генераторов, ожидается к концу декабря. Об этом сообщил посол Украины в Риге Александр Мищенко в Facebook.

Энергетическое оборудование предоставляется Рижским городским советом для нейтрализации негативных последствий из-за российских обстрелов столицы Украины, и является частью партии помощи Киеву от города-побратима Риги общей стоимостью 200 тысяч евро, отметил он.

По словам Мищенко, в Киев отправили 49 дизельных генераторов мощностью 5 кВа каждый и 100 тепловых пушек мощностью 25 кВт.

Они будут использованы для обустройства пунктов обогрева, которые организуются местными властями в каждом районе столицы, а также коммунальными службами для проведения ремонта систем электро- и теплоснабжения.

Также до конца года в столицу Украины из Риги отправят вторую партию энергетического оборудования, в которую войдут еще 30 дизельных генераторов мощностью 5 кВа, а также 5 генераторов мощностью 80-100 кВа.

Посол уточнил, что акция предоставления помощи от города-побратима Киева - Риги, реализуется Рижской городской думой вместе с крупнейшим латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv. Она проходит под лозунгом "Света и тепла от Риги Киеву!"