ВОЙНА В Украине В Армию восстановления Украины вступили уже более 3 тысяч человек

2022-12-09 13:33

Около 3000 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в семи областях в рамках проекта Армия восстановления. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба министерства.

"Правительство предлагает украинцам, потерявшим работу, но желающим работать на экономическом фронте, участвовать в программе Армия восстановления. То есть в выполнении общественно полезных работ, организованных в регионах, что дает возможность безработному получать гарантированную минимальную заработную плату. Уже около 3000 человек вовлечены в такие работы", - цитирует Свириденко пресс-служба министерства.

На сегодняшний день общественно полезные работы проводятся уже в семи областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской, Ровенской и Запорожской.

Больше всего безработных привлечены в Сумской области (725), Киевской (659), Полтавской (595), Донецкой (440). В ближайшее время работы будут организованы в Волынской и Житомирской областях.

Государство выплатило безработным, привлеченным к выполнению общественно полезных работ, 18,3 млн грн.

Чаще всего людей привлекают к разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий; обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие; расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог; строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб; заготовке дров для военных и населения; разгрузке и фасовке гуманитарной помощи; предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости.