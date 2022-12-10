ВОЙНА В Украине Война может выйти из-под контроля - Столтенберг

2022-12-10 10:00



Кремль неоднократно обвинял союзников по НАТО в том, что они фактически стали стороной конфликта, предоставляя Украине оружие, обучая ее войска и снабжая разведывательной информацией.

Боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля и превратиться в войну между Россией и НАТО. Об этом в пятницу, 9 декабря, в интервью, норвежской вещательной компании NRK, заявил Глава НАТО Йенс Столтенберг, сообщает AP NEWS.

"Если что-то пойдет не так, это может привести к ужасным последствиям", - сказал генеральный секретарь НАТО. - Это ужасная война в Украине. Это также война, которая может перерасти в полномасштабную войну, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией, - сказал он. - Мы работаем каждый день, чтобы избежать этого".

В то же время, он указал, что Альянс усилил присутствие на восточном фланге.

По мнению генсека НАТО, Путин не может сомневаться в готовности Альянса защищать своих членов: "Важнейшая задача НАТО - предотвратить полномасштабную войну в Европе".

Столтенберг считает, что Путин просчитался, решив осуществить вторжение в Украину.

"Я не думаю, что ему удастся сломать Украину. Наоборот - он мобилизует еще больше поддержки для Украины", - констатировал он.

Генсек Альянса подчеркнул, что не стоит недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.

Как уже сообщалось, по словам генсека НАТО Украине поставляется много современных систем вооружения, однако необходимо продолжать обсуждение насчет дополнительных систем.

Отметим, ранее Столтенберг заявил, что вклад Германии в оборону Альянса довольно высокий, а критика Берлина за недостаточную помощь Украине - необоснованная.