ВОЙНА В Украине Марокко впервые предоставит Украине военную помощь: ВСУ получат запчасти для танков Т-72

2022-12-10 16:00

По рекомендации США Марокко отправит Украине, которая более 9 месяцев борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России, запчасти для танков Т-72. Это впервые, когда страна в Африке оказывает военную помощь Киеву.

Об этом говорится в материале издания Le Journal de l'Afrique. В то же время, как известно, Марокко принимает участие во встречах министров обороны в формате Рамштайн, на которых обсуждается помощь для украинской армии.

По имеющейся информации, в настоящее время на вооружении Королевских вооруженных сил Марокко находится около 40 танков T-72, полученных из Беларуси, 54 китайских танка MBT-2000, а также около 350 устаревших танков M60A1/M60A3.

Как пишут журналисты, США удалось убедить Марокко доставить в Украину комплектующие для бронетехники "в условиях строжайшей секретности". По данным источников издания, американская дипломатия расширяет свои операции по получению оружия для Украины на Африку.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex. Оружие предназначено для борьбы с дронами и крылатыми ракетами. Системы для нашей страны изготовит компания по производству вооружений Rheinmetall. А Великобритания пообещала передать ВСУ новые зенитные установки и ракеты для противовоздушной обороны.