ВОЙНА В Украине Джонсон призвал дать Украине ATACMS и истребители, чтобы война закончилась в 2023 году

2022-12-11 09:00

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал колонку для The Wall Street Journal, в которой призвал Запад не бояться эскалации и наконец дать Украине ракеты большой дальности и истребители.

"Мне известен надоевший контраргумент о том, что увеличение поставок в Украину чревато эскалацией. Нельзя "дразнить российского медведя". Ей-богу, после почти года этого отвратительного конфликта всем ясно, какая это полная чушь. Путин знает, что он не может использовать ядерное оружие или другое оружие массового поражения. Он знает о последствиях. Правда в том, что эскалации боится именно он", – написал Джонсон.

Бывший британский премьер уверен, что война может закончиться только поражением Путина. Она будет заключаться в выходе украинских войск по крайней мере на границы 24 февраля.

Весь мир, включая Россию, заинтересован в том, чтобы это произошло как можно раньше, заявил Джонсон. "Не в 2025 году, не в 2024-м, а в 2023-м", – говорится в статье.

Мир не имеет права безразлично наблюдать, как Россия терроризирует Украину ракетами и беспилотниками, написал бывший британский премьер.

К тому же, предупредил он, существует угроза, что в следующую зиму Европа столкнется с новым, еще более сильным энергетическим кризисом и станет более покладистой перед газовым шантажом Путина.

"Неужели мы действительно собираемся ждать и пускать ситуацию на самотек, пока Путин не восстановит часть своих рычагов влияния. Пришло время срочно посмотреть, что еще может сделать Запад, чтобы помочь украинцам достичь их военных целей или по крайней мере прогнать россиян со всех территорий, захваченных ими в этом году", – говорится в статье Джонсона.

Он заявил, что в интересах Запада дать Украине все, что она просит: беспилотники для обнаружения мест, откуда Россия запускает ракеты и дроны; средства противовоздушной обороны; ракеты с большим радиусом поражения, такие как ATACMS; бронированные машины и танки; истребители.

"У беспилотников [которые использует Россия] такие же двигатели, как у скутеров Vespa, поэтому самолеты, чтобы сбивать их, не должны быть быстрыми. Как сказал мне один украинец, даже "Спитфайры" подойдут. В Великобритании больше не выпускают "Спитфайры", но во многих странах есть самолеты, которые могли бы проделать эту работу", – написал Джонсон.

Бывший британский премьер заявил, что Украина побеждает в войне против России.

"Ради всего мира, давайте поможем отважным украинцам завершить ее. И чем быстрее – тем лучше", – написал Джонсон.