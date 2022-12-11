ВОЙНА В Украине Германия пообещала Украине больше оружия и боеприпасов, - посол

2022-12-11 10:00

 

Германия пообещала передать Украине больше оружия и боеприпасов. К тому же, страны ведут переговоры по поставкам современных танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева Welt am Sonntag.

"В прямых переговорах нас заверили, что будет больше оружия и больше боеприпасов. Какие именно мы объявим вместе в соответствующее время", - сказал он.

Он отметил, что не хочет оказывать дипломатическое давление на федеральное правительство - зато хочет заставить Германию предоставить то, что у нее есть, поскорее, поскольку у Украины нет времени ждать оружия.

Макеев подчеркнул, что украинским военным срочно нужно больше зенитных систем, самоходных гаубиц, гепардов и боеприпасов.

"Кроме того, мы еще ведем переговоры о поставке танков Marder и Leopard. Однако решение по этому поводу остается за федеральным правительством", - сказал посол.

Макеев отметил, что Украина ожидает от немецкого правительства более оперативного реагирования на наши конкретные предложения и запросы. Он добавил, что у этого наблюдается положительная динамика.

Напомним, США одобрят поставки немецких танков Leopard 2 Украине. Партнеры ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства.

Кроме того, немецкий оборонный концерн Rheinmetall изготовит для Украины новые зенитно-ракетные комплексы Skynex, способные сбивать дроны и крылатые ракеты.

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