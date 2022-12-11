ВОЙНА В Украине Деоккупация Крыма может спровоцировать путина к использованию ядерного оружия, - The Washington Post

2022-12-11 11:00

Украинская деоккупация Крыма может спровоцировать ядерную войну. Поскольку российский диктатор Владимир Путин не примирится с потерей полуострова, он может применить ядерное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

"Для президента России Владимира Путина аннексия Крыма стала опорой его наследия, которое развалится, если он потеряет полуостров. Путин отметил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут "красную линию", которую он не потерпит", - пишет издание.

Впрочем, как отмечает издание, еще до недавнего времени желание Украины отвоевать Крым долго казалось "надуманной фантазией", но недавние украинские победы на полях сражений и ошибки Москвы вдруг "сделали это правдоподобным - возможно опасным".

Как пишет The Washington Post, Запад, хоть и поддерживает Украину, но опасается, что "любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к решительным действиям", потенциально даже к использованию ядерной бомбы.

Издание обращает внимание, что после освобождения Украиной Херсона - который, как обещала Москва, останется "Россией навсегда" - российские чиновники усилили свою риторику.

В частности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пообещал "судный день" в случае "нападения" на Крым, а в российском парламенте стали угрожать "последним сокрушительным ударом".

The Washington Post приводит слова бывшего начальника британского Генштаба, заявившего, что "Украина рискнет ядерной войной, чтобы защитить Крым".

"Но, если утереть нос Путину, он может сделать что-то очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие", - сказал бывший британский военный.