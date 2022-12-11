ВОЙНА В Украине Помощь от Эстонии: украинцам выплатят по 2200 гривен

2022-12-11 17:00

Украинцам рассказали, как получить 2200 гривен денежной помощи от Эстонского совета по делам беженцев.

Так, на сегодняшний день каждый украинец, пострадавший в результате войны, имеет право на получение денежной помощи от Эстонского совета по делам беженцев.

В частности, получить помощь могут переселенцы или жители из следующих областей: Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Киевская, Сумская, а также Черниговская.

При этом на каждого члена семьи рассчитана денежная помощь в размере 2200 гривен, однако не более чем на 5 человек. Помощь будет выплачиваться один раз в месяц в течение 3 месяцев. Первую выплату можно получить уже через 5 дней после оформления заявки.

При этом приоритет в выплате пособия предоставляется:

лицам, чьи гражданские члены семьи получили ранения из-за военных действий;

люди, жилье которых было частично или полностью уничтожено;

одиноким родителям, у которых двое и более детей;

семьям, в которых есть люди с инвалидностью или люди, которым необходимо лечение;

лицам, проживающим на оккупированных территориях;

малообеспеченным гражданам или потерявшим работу.

А вот оформить заявку на получение денежной помощи можно по телефону (067) 105 28 03 ежедневно с 9:00 до 19:00. Люди, на данный момент проживающие на оккупированных территориях, могут оформить заявку на сайте.