ВОЙНА В Украине В Украине подорожала коммуналка: как увеличились цифры в платежках

2022-12-11 14:00

 

В Украине выросла стоимость коммунальных услуг. В Ноябре (по отношению к ноябрю-2021) в целом она подорожала на 5,7%. Больше всего – содержание и ремонт жилья. Его стоимость увеличилась на 24,7%.

Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно выросли тарифы на канализацию. Рост составил 14,9%.

Практически одинаково подорожали водоснабжение и уборка мусора. На 12% и 11,9% соответственно.

Прибавили в цене и другие услуги. В частности:

  • услуги по управлению многоквартирными домами – 3,8%;
  • горячая вода, отопление – 0,8%.

Впрочем, подорожало не все. Так:

  • на электроэнергию цена не изменилась;
  • природный газ подешевел на 1%.

Как изменились цены за месяц

По сравнению же с октябрем-2022, стоимость коммуналки изменилась не так кардинально – на 0,2%. Подорожала только одна позиция – содержание и ремонт жилья, на 0,4%.

Украинцам раздадут наличку на оплату коммуналки

В то же время те украинцам, чей доход не позволяет оплачивать коммуналку, могут получить средства на это от государства. Речь о людях, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 20% совокупного дохода семьи.

Назначать наличные выплаты по новым правилам могут не только органы соцзащиты, но и Пенсионный фонд. Подавать заявления в Пенсионный фонд можно с 1 декабря. Сделать это можно как через портал, так и мобильное приложение фонда. Также заявление можно подать через Дію.

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