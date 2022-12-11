ВОЙНА В Украине Шольц объяснил, для чего постоянно звонит по телефону путину и что это дает

2022-12-11 20:00

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему держит телефонный контакт с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, он регулярно проверяет не изменились ли цели РФ в отношении Украины.

При этом Шольц отметил, что Путин ему открыто говорит о желании завоевать украинские территории. Об этом сообщает издание Bild.

Канцлер развеял надежды на то, что Путина удастся убедить отступить в своей жестокой войны против Украины. Шольц подчеркнул, что глава Кремля неоднократно говорил о своей цели войны, которой агрессор продолжает придерживаться.

"Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он также очень точно говорит, что он всецело стремится что-то завоевать. Он просто хочет силой отобрать часть украинской территории", – заявил Шольц.

В то же время канцлер ФРГ добавил, что намерен продолжать поддерживать телефонный контакт с Путиным несмотря на все разногласия. Шольц уверен, что общаться с агрессором нужно, чтобы проверять, не изменились ли цели РФ в войне против Украины.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что некоторые европейские политики хотят одновременно сидеть на нескольких стульях в вопросе взаимоотношений со страной-агрессором РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо сохранять прямой контакт с главой Кремля Владимиром Путиным, развязавшим войну в Украине, чтобы иметь возможность повлиять на него.

Также Макрон попытался подыграть Кремлю и заявил, что в случае решения Путина прекратить войну России необходимо "предоставить гарантии безопасности".