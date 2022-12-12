ВОЙНА В Украине Украина активно разрабатывает собственные беспилотники, способные преодолевать тысячи километров

2022-12-12 11:33

Украина активно разрабатывает собственные беспилотники, которые являются одним из наиболее эффективных видов вооружений в войне против оркостана. Об этом рассказал руководитель проектов концерна Укроборонпром Олег Болдырев в интервью изданию Настоящее время.

По его словам, нынешняя война движется в направлении битвы роботизированных беспилотных систем и Украина активно работает над тем, чтобы обеспечить ими своих защитников в необходимом количестве. По словам представителя Укроборонпрома, уже в скором времени ВСУ получат на вооружение новый беспилотник, который поможет им наносить удары по тылу противника.

Болдырев отмечает, что дрон уже практически готов и проходит испытание. По характеристикам БПЛА похож на иранские дроны-камикадзе, но имеет некоторые особенности, которые делают его уникальным.

"Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", – сказал он.

Болдырев объяснил, что возможность "возвращения" означает то, что дроны смогут атаковать вражеские цели по нескольку раз. Дальность полета новых БПЛА составляет 1000 километров, а вес боевой части беспилотника – 75 килограммов.

В Укроборонпроме подчеркнули, что разработанная модель беспилотников частично состоит из деталей иностранного производства, однако разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, сборка и техническое обслуживание дронов осуществляется отечественными специалистами.