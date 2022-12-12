ВОЙНА В Украине Турция предоставит Украине гуманитарную помощь для преодоления зимы

2022-12-12 18:30

 

В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана последний заявил о подготовке гуманитарной помощи для нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Anadolu.

В ходе переговоров Эрдоган заверил, что Турция прилагает усилия для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины для преодоления зимних месяцев.

"Президент Эрдоган сообщил, что его жена Эмине Эрдоган тесно сотрудничает с группой из 1033 украинских детей-сирот и их сопровождающими, которых они принимают в Анкаре", - пишет издание.

Также Эрдоган выразил надежду, что зерновой коридор будет расширен для включения различных продуктов питания и других товаров.

"Президент Эрдоган заявил, что они также оценили вклад, который может быть внесен в усилия по реализации мирного плана, объявленного президентом Зеленским на саммите G20", - добавляет издание.

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