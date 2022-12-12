ВОЙНА В Украине Крымский вопрос может превратить войну между Украиной и РФ в десятилетний конфликт, - WP

2022-12-12 19:00

Претензии Украины и России в Крым не дают надежды на мирное дипломатическое урегулирование конфликта. И грозит растянуть войну на десятилетие.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Непреклонные претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта, и сложно представить, что борьба за полуостров будет решена без дальнейшего кровопролития", - пишет издание.

Как предполагают в The Washington Post, это может грозить многолетним территориальным конфликтом по типу Карабаха или сектора Газа.

Тем не менее, некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение по Крыму может стать "ключом к прекращению войны".

Впрочем, украинская сторона отвергает эту идею как опасную наивность, а россияне говорят, что "не согласятся с тем, что принадлежит им".

Издание также приводит слова президента Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма Украине будет "означать восстановление настоящего мира". И добавляет, что для Путина "аннексия Крыма стала опорой его наследства, которое упадет, если он потеряет полуостров", поэтому любые попытки Киева вернуть себе Крым "перейдут красную границу", которую диктатор не потерпит.

Напомним, что украинские власти четко заявили о намерении освобождения всех территорий Украины, в границах 1991 года. А значит - с Крымом.

Таким образом, Украина настроена на военную деоккупацию полуострова. Впрочем, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что он не против рассмотреть варианты, предусматривающие возвращение Крыма и невоенным путем.

Интересна сейчас позиция США, которая является ключевым союзником Украины, в частности, в вопросе военной помощи.

Так, государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США якобы сосредоточены на том, чтобы Украина смогла вернуть территории, захваченные Россией после полномасштабного вторжения 24 февраля.

Впрочем, по поводу освобождения Крыма Блинкен не предоставил четкой позиции, но заявил, что это сугубо зависит от украинского правительства, а Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько это нужно.