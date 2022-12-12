ВОЙНА В Украине Шмыгаль о ситуации в энергосистеме: Повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, нас ждут существенные ограничения зимой

2022-12-12 20:30

 

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, после восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.

"Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - отмечает он.

Поэтому правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.

Первый приоритет – это критическая инфраструктура и больницы.

Второй приоритет – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса.

Третий приоритет – бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты.

Четвертый приоритет – жилищный сектор.

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