Шмыгаль о ситуации в энергосистеме: Повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, нас ждут существенные ограничения зимой

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности.
Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, после восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.
"Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - отмечает он.
Поэтому правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.
Первый приоритет – это критическая инфраструктура и больницы.
Второй приоритет – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса.
Третий приоритет – бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты.
Четвертый приоритет – жилищный сектор.