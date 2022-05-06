ВОЙНА В Украине Каждый десятый произведенный в США Javelin уже передан Украине - и эта цифра быстро растет

2022-05-06 16:30

Американский лидер Джо Байден посетил завод по производству Javelin в штате Алабама и призвал увеличить его мощности для Украины. 

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты уже поставили в Украину 5 с половиной тысяч Джавелинов, в то время, как за 20 лет завод произвел Javelin всего около 50 тысяч штук.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявлял о том, что эти противотанковые ракетные комплексы зарекомендовали себя очень хорошо и вооруженные силы Украины нуждаются в их расчете около 500 штук ежедневно.

В свою очередь представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что у правительства есть возможность выделять эти ракетные комплексы из собственных запасов, но и владельцы завода заявили, что они готовы увеличивать мощности. И визит президента на это предприятие был не в последнюю очередь, чтобы подбодрить и поблагодарить.

"Вы позволяете украинцам защищаться, и, откровенно говоря, во многих случаях мы выставляем на посмешище российских военных", - заявил президент США, обращаясь к рабочим конвейера завода.

Глава Lockheed Джим Тайклет заявил, что компания пытается расширить производственные мощности на своем заводе в Трое, штат Алабама.

Сегодня на предприятии работает 600 человек. Завод выпускает пять типов ракет и является единственной производственной площадкой по сборке систем Javelin.

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