ВОЙНА В Украине фото Володимир Зеленський став людиною року за версією Financial Times

2022-12-14 15:38

Видання назвало Зеленського «втіленням мужності й стійкості українського народу в боротьбі з російською агресією» й порівняло з британським прем’єром Вінстоном Черчиллем, який виступив на радіо, щоби згуртувати свою країну.

Натомість український лидер для цього використав соціальні мережі й став «прапороносцем ліберальної демократії в глобальній боротьбі з тоталітаризмом, яка могла б визначити хід 21 століття».

«Президент України став флагманом демократичного світу в глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити хід цього століття.

Він - втілення відважності та стійкості всього українського народу в протистоянні з російською агресією. Зеленський заслуговує місце в історії проявом свого лідерства та сили духу», - пише Financial Times.