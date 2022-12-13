ВОЙНА В Украине Украине уже сейчас нужно шесть вещей от ЕС: Зеленский озвучил список для спасения энергетики

2022-12-13 18:30

Украина нуждается в срочной энергетической помощь от стран Европы. Уже сейчас стране необходимо закупить 2 млрд куб. м газа. Также есть острая потребность в энергетическом оборудовании – трансформаторах, "газовых" энергоблоках и т. д.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на международной конференции "Солидарность с украинским народом". В целом он представил список из шести конкретных шагов, которые помогут Украине устоять зимой:

1. Оборудование

"Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования", – подчеркнул Зеленский. Оно необходимо как для ремонта энергосистемы после российских ракетных атак, так и для "запасной" генерации. В частности, необходимы:

- трансформаторы (многие из имеющихся разрушила РФ);

- оборудование для восстановления высоковольтных сетей;

- газотурбинные и газопоршневые энергоблоки (производят электроэнергию).

2. "Аварийный" ток

"Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы", – сказал Зеленский. Речь идет о некоммерческом перетоке электроэнергии. Т. к. Украина с весны объединила свою систему с европейской, теперь эти системы страхуют друг друга в аварийных ситуациях.

3. Присутствие миссий ЕС на энергообъектах

"Призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, задействованные в энергообеспечении Украины и от которых напрямую зависит стабильность всего нашего региона", – сказал президент. Такие миссии могут работать по аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые, согласно договоренностям, направятся на все АЭС Украины,

4. Газ

"Мы нуждаемся в поддержке для закупки около двух миллиардов кубометров газа", – сказал Зеленский. По его словам, страна тратит больше голубого топлива, чем планировала.

О том, что Украине может не хватить газа, заявляли и в "Нафтогазе". Так, новый глава компании Алексей Чернышов уже попросил у Запада 4 млрд долларов для закупки топлива.

Однако тогда речь шла о закупке еще 3 млрд кубов газа сверх уже имеющихся объемов, расход которого увеличился из-за массированных ракетных ударов РФ по украинской инфраструктуре. Ведь топливо используют для электрогенерации.

"В результате постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб. Вдобавок для выработки электроэнергии Украина была вынуждена использовать дополнительные объемы угля и газа", – объяснял Чернышов.

5. Энергоэффективные лампы

"Практическим результатом этой конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины", – сказал Зеленский. И это требование Европа уже выполнила.

Так, Еврокомиссия объяснила, что ЕС намерен профинансировать закупку для Украины около 30 млн LED-ламп, для чего выделит около 30 млн евро. Ожидается, что когда в будущем их количество достигнет 50 млн штук, это поможет сэкономить 1 ГВт энергии, что равно годовому объему производства атомной электростанции.

6. Координация помощи

"Нам требуется специальный постоянный механизм координации усилий – Парижский механизм. Он позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора", – резюмировал президент.