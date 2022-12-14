ВОЙНА В Украине Сегодня силы ПВО Украины уничтожили все выпущенные врагом дроны-камикадзе, - Владимир Зеленский

2022-12-14 11:35

Украинские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы в среду утром, 14 декабря, уничтожили 13 из 13 дронов-камикадзе, которые российские захватчики запустили в сторону Киева и Киевской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его официальном Telegram-канале.

"Это утро (росийские - ред.) террористы начали с 13 "шахедов". Предварительно, все 13 "шахедов" сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы! Горжусь", - отметил он.

Глава государства также поблагодарил подразделения ПВО за их работу и призвал украинцев "не забывать о сиренах".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области сбили десять вражеских дронов Shahed.