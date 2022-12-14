ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2022-12-14 13:35

С 24 февраля по 14 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 96 000 человек (+740 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 2970 (+4) танков
  • 5937 (+7) боевых бронированных машин
  • 1931  артиллерийская система
  • 404 реактивных систем залпового огня
  • 211  средств ПВО
  • 281 самолет
  • 264 вертолета
  • 1617 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 592 крылатые ракеты
  • 16  кораблей / катеров
  • 4562 (+13) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 171 (+1) единица специальной техники
  • 1 крымских мостов
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