Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные
2022-12-14 13:35
С 24 февраля по 14 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 96 000 человек (+740 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 2970 (+4) танков
- 5937 (+7) боевых бронированных машин
- 1931 артиллерийская система
- 404 реактивных систем залпового огня
- 211 средств ПВО
- 281 самолет
- 264 вертолета
- 1617 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 592 крылатые ракеты
- 16 кораблей / катеров
- 4562 (+13) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 171 (+1) единица специальной техники
- 1 крымских мостов