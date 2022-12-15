ВОЙНА В Украине НАТО будет укреплять силы обороны от беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет

2022-12-15 15:37

НАТО рассматривает варианты укрепления противовоздушной и противоракетной оборонв Альянса от беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замглавы Объединенного авиационного командования Джонни Стрингера.

"НАТО обдумывает то, как нарастить противовоздушную и противоракетную оборону для борьбы с такими угрозами, как доступные в продаже беспилотники и крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

По словам Стингера, за последнее десятилетие выросли угрозы для НАТО, включая возможность как для стран, так и для террористических групп превращать тысячи БПЛА в оружие. Он добавил, что альянсу необходимо обратить внимание на целый ряд элементов ПВО и ПРО - от радаров и совместных систем раннего оповещения до зенитных ракет.

Отмечается, что в октябре 15 стран НАТО, включая Германию, Великобританию и Нидерланды, запустили проект European Sky Shield по совместному приобретению оборудования и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы от крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.

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